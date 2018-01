Azerbaijão prende seis militantes islâmicos A polícia do Azerbaijão anunciou hoje a prisão de seis pessoas afiliadas a um grupo islâmico por suspeita de que elas preparavam ataques contra a embaixada dos Estados Unidos no país e contra escritórios de organizações internacionais. Os suspeitos - cinco azerbaijanos e um ucraniano - eram afiliados ao grupo Hizb-ut-Tahrir, com simpatizantes espalhados por toda a Ásia Central e Oriente Próximo, informou o ministério. O grupo espalhou recentemente panfletos denunciando as ações dos Estados Unidos e defendendo a criação de um Estado islâmico na Ásia Central.