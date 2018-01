Aziz afirma que aeroporto não foi tomado O vice-primeiro-ministro iraquiano, Tareq Aziz, afirmou que o aeroporto de Bagdá continua sob o controle das forças de seu país, depois de os meios de comunicação americanos terem dito que as instalações aeroportuárias haviam sido tomadas por tropas dos EUA. Além disso, Aziz anunciou que a luta pela capital terá "alto custo" em vidas humanas porque a cidade será "inconquistável". "Os americanos não estão na periferia de Bagdá, nem sequer no aeroporto, que está totalmente sob controle dos iraquianos", disse Aziz em uma entrevista ao canal de notícias TG1, da cadeia italiana RAI. No entanto, reconheceu que as forças americanas se encontram "60 km ao sul de Bagdá, onde travam combates". "Infligiremos duríssimas perdas a eles e os combateremos. Bagdá não poderá ser tomada. É uma cidade de seis milhões de habitantes, todos armados e bem preparados. Não poderão conquistá-la nunca", disse o número dois do regime. Aziz disse que se havia reunido na quarta-feira com o presidente iraquiano, Saddam Hussein, que "se encontra em ótimo estado de saúde e com moral alto". Veja o especial :