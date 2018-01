Aznar assume responsabilidade por derrota eleitoral O presidente de governo derrotado José María Aznar disse hoje (22) que compartilha a responsabilidade com seu partido pela derrota nas eleições gerais de domingo passado. Em suas primeiras declarações públicas desde 14 de março, Aznar sublinhou que não havia se apresentado à reeleição, "mas meu partido não venceu o pleito e eu sou parte de meu partido, o Partido Popular, e, por esse motivo, todos temos a responsabilidade (pela derrota)". O partido conservador de Aznar foi derrotado na eleição três dias depois dos atentados contra o sistema de trens de Madri, que deixaram um saldo de 202 mortos e mais de 1.800 feridos. Um dia antes do pleito, milhares de manifestantes se reuniram na frente do Partido Popular, em Madri, e acusaram Aznar de mentir quando atribuiu a responsabilidade dos atentados ao grupo separatista basco ETA - ao mesmo tempo em que surgiam provas da participação dos fundamentalistas islâmicos - como uma tentativa de vencer as eleições. Os manifestantes e o Partido Socialista, de oposição, acusaram Aznar de converter a Espanha em alvo da Al-Qaeda ao apoiar a invasão do Iraque, à qual se opunha a esmagadora maioria do povo espanhol.