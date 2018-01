Aznar faz visita surpresa ao Iraque O primeiro-ministro José María Aznar está fazendo neste sábado uma visita surpresa às tropas de seu país no Iraque. Ele partiu da Espanha na noite de sexta-feira com uma comitiva de 16 pessoas ? entre eles o ministro da Defesa, Federico Trillo - para se reunir com integrantes do contingente de 1.300 soldados daquele país no Iraque. Um funcionário do governo espanhol informou que o primeiro-ministro almoçaria no Iraque antes de voltar a seu país. Dez soldados da Espanha morreram no Iraque desde agosto. Aznar apoiou incondicionalmente a guerra liderada pelos Estados Unidos, apesar da forte oposição da maior parte da população.