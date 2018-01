Aznar lança seu vice como candidato na Espanha O vice-primeiro-ministro espanhol Mariano Rajoy foi escolhido pelo premiê José Maria Aznar para sucedê-lo como candidato do governista Partido Popular nas eleições gerais do ano que vem, informou neste sábado o escritório de Aznar. Rajoy, 48 anos, é considerado o braço direito de Aznar. Ele foi o chefe de campanha de Aznar nas eleições de 2000, que culminou com uma vitória avassaladora do PP, e liderou os esforços do governo para conter o derrame de petróleo do navio Prestige no ano passado. Rajoy já ocupou quatro postos ministeriais.