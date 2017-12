Aznar mostra "simpatia" à pretensão do Brasil na ONU O primeiro-ministro da Espanha, José María Aznar, manifestou, em declaração conjunta à imprensa no Palácio do Itamaraty, simpatia e apoio à idéia de o Brasil passar a integrar o Conselho de Segurança das Nações Unidas como membro permanente. "Conhecemos bem as aspirações do Brasil junto à ONU, compreendemos sua lógica e declaramos nossa simpatia viva a ela", afirmou Aznar. Ele fez tal declaração ao comentar sobre a necessidade de reformas, inclusive na ONU. "Crê-se que no mundo de hoje as reformas são necessárias também nos organizações mundiais, como a ONU", afirmou. Ele acrescentou que já conversou sobre a necessidade de reformas com o secretário-geral da organização, Kofi Annan. Na avaliação do porta-voz do Itamaraty, Ricardo Neiva Tavares, a manifestação de Aznar é um "fato significativo" uma vez que é a primeira vez que o primeiro-ministro espanhol faz uma manifestação favorável à pretensão brasileira.