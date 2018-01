Aznar receberá Medalha de Ouro do Congresso americano O presidente do governo espanhol, José María Aznar, que foi derrotado nas eleições de domingo pelo socialista José Luis Rodríguez Zapatero, será homenageado nos EUA com a Medalha de Ouro do Congresso. A medida, aprovada hoje, foi apresentada por quatro republicanos e três democratas para homenagear "um dos mais firmes aliados dos Estados Unidos na luta contra o terrorismo", segundo as palavras do presidente do Comitê de Serviços Financeiros da Câmara de Representantes, Michael G. Oxley. O democrata Barney Frank, que se opôs à medida, apresentou uma moção para que Aznar fosse condecorado com "uma medalha de prata", já que o líder do Partido Popular espanhol "foi repudiado" pelos eleitores do próprio país por ter apoiado a política externa do presidente George W. Bush. A Medalha de Ouro já foi concedida ao primeiro-ministro britânico, Tony Blair, que com Aznar formou a dupla de aliados mais firmes de Bush na Europa durante a campanha militar contra o Iraque no ano passado.