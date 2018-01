Aznar vai propor que UE considere as Farc terroristas Já em fase de despedidas do poder na Colômbia o presidente Andrés Pastrana obteve uma meia vitória durante a II Reunião de Cúpula União Européia-América Latina e Caribe, iniciada hoje em Madri. A Espanha, cujo primeiro-ministro, José Maria Aznar, ocupa atualmente a presidência de turno, anunciou que vai propor ao Conselho da UE, no dia 23, a inclusão das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) na lista de organizações terroristas da entidade. Pastrana havia pedido também a inclusão do Exército de Libertacao Nacional (ELN), o outro grupo guerrilheiro do país, nessa lista. Mas, conforme ressalvou o chanceler espanhol, Josep Piqué, durante entrevista coletiva hoje no Palácio Municipal de Congressos e Exposições, onde se realiza a cúpula, a UE considera que este grupo ainda mantém um processo de negociações com o governo colombiano e, portanto, merece tratamento menos duro. O diálogo com as Farc foi rompido em fevereiro, após o sequestro de um avião e de um senador governista. Pouco depois do anúncio de Piqué, Pastrana sentou na mesma cadeira para insistir em seu desejo de que o ELN também figure na lista. "Eles sequestram, matam, cometem atentados, enfim atos de terror da mesma forma", argumentou o presidente. Mas ele saudou a declaração final da cúpula, que expressa solidariedade da EU à luta colombiana contra a violência e o terrorismo, o que em sua opinião fortalece a posição de seu governo diante da guerrilha. O presidente colombiano, cujo substituto surgirá das urnas no dia 26, reiterou seus argumentos de que só é possível uma solução negociada e política para o conflito, em contraste com o candidato presidencial favorito, Alvaro Uribe, favorável à mão forte contra a luta armada. E Pastrana não vê contradição em insistir que a Europa declare as Farc terroristas e ao mesmo tempo seu governo negocie com o grupo. "O mesmo acontece com a ETA aqui na Espanha e com o IRA na Irlanda do Norte, e nem por isso deixa de haver tentativa de diálogo", justificou. Pastrana não disfarçou seu desagrado pela Suíça, que não faz parte da UE, declarar-se neutra em relação ao confito colombiano. Com o terrorismo não há neutralidade, advertiu. A atitude suíca, segundo a Colômbia, dificulta as gestões para se investigar eventuais depósitos ou investimentos de fachada da guerrilha no país. As Farc amealharam uma fortuna com sequestros, extorsões e narcotráfico e parte desse dinheiro pode estar repousando em cofres suícos. No início do mês, a UE havia se recusado a incluir as Farc, que contam com cerca de 17 mil guerrilheiros, em sua lista de terroristas, na qual já figuram os paramilitares de direita das Autodefesas Unidas da Colômbia (10 mil combatentes). A atitude da UE revoltou o governo colombiano, que passou a pressionar a Espanha para reverter essa situação. Ainda hoje na cúpula, Chris Patten, o comissário de Relações Exteriores da UE, afirmou que a entidade pensa não só em continuar ajudando no processo de paz, como também em financiar a fumigação de cultivos de coca e incentivar cultivos alternativos - atividades que agora vêm sendo financiadas por verbas dos Estados Unidos, no chamado Plano Colômbia.