Aznar visita região do naufrágio do petroleiro Um mês depois do naufrágio do petroleiro Pestrige na costa espanhola da Galícia, o primeiro-ministro da Espanha, José María Aznar, visitou hoje a região. O afundamento da embarcação contaminou mais de 400 quilômetros do litoral galego com combustível. Aznar foi ao local protegido por um forte esquema de segurança, por causa dos protestos de centenas de pessoas que criticam suas medidas diante do desastre do petroleiro. O primeiro-ministro anunciou sua viagem apenas na noite anterior, quando participava da cúpula da União Européia em Copenhague. Em La Coruña, o premier participou de reuniões com o vice-presidente do governo, Mariano Rajoy, e com o presidente regional da Galícia, Manuel Fraga. O naufrágio do petroleiro Prestige se tornou um desastre ecológico e econômico sem precedentes na Espanha. Milhares de voluntários de todos os pontos do país voltaram a ocupar hoje as praias galegas para ajudar na limpeza da área. Era prevista uma terceira maré negra, por conta do naufrágio.