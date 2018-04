Azumi não vê acordo no G-20 sobre mais fundos a FMI

As conversas sobre o financiamento ao FMI não devem ter avanços até um encontro da zona do euro nos dias 1º e 2 de março, durante o qual os líderes das 17 nações da zona do euro discutirão o aumento no tamanho do Mecanismo de Estabilidade Europeu (ESM, na sigla em inglês), disseram pessoas familiarizadas com o assunto à Dow Jones. Os comentários somam-se aos sinais de que os membros que não são da Europa do FMI não devem comprometer mais dinheiro para o fundo de resgate da zona do euro, até que a Europa claramente se comprometa a fortalecer suas proteções.

"Quanto ao FMI, como vejo isso, não estamos ainda no estágio onde estamos avançando na mesma direção e prestes a decidir sobre valores específicos" que as nações do G-20 devem oferecer ao FMI, disse Azumi em entrevista coletiva.

A diretora-gerente do FMI, Christine Lagarde, busca levantar US$ 600 bilhões para fortalecer os recursos do fundo para mais de US$ 1 trilhão, como apoio para a própria proteção financeira da Europa. Azumi, porém, disse que as autoridades que seguem para a Cidade do México no sábado e no domingo estarão lá para "examinar o progresso na situação europeia".

Os principais participantes do FMI, entre eles os EUA, o Japão e a China, compartilham a opinião de que crise da Europa precisa ser resolvida em breve para salvar a economia mundial de uma crise. O Japão já sugeriu várias vezes que pode emprestar mais ao FMI. Mas os três países rechaçaram firmar logo o plano de Lagarde, dizendo que nações ricas da Europa ainda têm recursos para comprometer, antes de haver mais ajuda do FMI.

O formato final para o plano de financiamento do FMI pode não surgir antes de uma reunião de membros do fundo marcada para entre 20 e 22 de abril, segundo as fontes ouvidas. Azumi disse que Japão e China "compartilham a visão de que há espaço suficiente para a Europa fazer esforços". As informações são da Dow Jones.