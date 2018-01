Baby Doc quer retornar ao Haiti O exilado ex-ditador Jean-Claude "Baby Doc" Duvalier quer retornar ao Haiti agora que o presidente Jean-Bertrand Aristide abandonou o país. "Aquele é o meu país", disse Duvalier à tevê WFOR da Flórida numa entrevista em Paris. "Estou pronto para me colocar à disposição do povo haitiano". Mas Duvalier afirmou não ter planos de concorrer à presidência. "Isto não está na minha agenda", garantiu. Duvalier foi nomeado presidente vitalício aos 18 anos após a morte em 1971 de seu pai, François, também conhecido como "Papa Doc". Dezenas de milhares de pessoas foram assassinadas durante os 29 anos da dinastia Duvalier e centenas de milhões de dólares roubados. Acusado de violação dos direitos humanos e de ter se apropriado de US$ 120 milhões dos cofres públicos, Duvalier fugiu para a França em 1986. O ditador deposto disse que requereu um passaporte diplomático semanas atrás e está em constante contato com pessoas no Haiti. "Acho que estou me aproximando e que em breve terei a oportunidade de voltar para o meu país", afirmou. Duvalier frisou não estar envolvido com os rebeldes que ajudaram a derrubar Aristide no domingo. Ele aplaudiu a "pronta ação da comunidade internacional" e elogiou a presença dos marines americanos no país, prevendo que o Haiti deve se estabilizar rapidamente.