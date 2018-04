Baby Doc quer ter papel político no Haiti, diz advogado O ditador deposto Jean-Claude "Baby Doc" Duvalier planeja ficar no Haiti e ter algum tipo de papel político, afirmou o advogado dele, Reynold Georges, em entrevista hoje à France Presse. "Ele ficará no Haiti para sempre, é sua história. E tomar parte na política, isso é certo. Um político nunca morre", disse. Georges concedeu a entrevista enquanto Baby Doc, que chocou os haitianos ao retornar à ilha caribenha no domingo, após quase 25 anos no exílio, permanecia em seu quarto de hotel.