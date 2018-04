Bachelet conclui visita a Cuba após reunião com Fidel A presidente do Chile, Michelle Bachelet, concluiu hoje uma visita a Havana após se reunir durante uma hora e meia com o ex-líder cubano Fidel Castro. Segundo ela, Fidel está em condições "muito boas". Nas fotos divulgadas do encontro Fidel aparece de pé, com um jaleco esportivo branco, sorridente ao lado de Bachelet. As imagens foram divulgadas na página da presidência do Chile na internet. É a primeira visita de um líder do Chile a Cuba em 37 anos. O último presidente chileno a visitar o país foi Salvador Allende. A visita a Fidel aparentemente não estava prevista. O presidente Raúl Castro levou-a de um evento em memória de Allende para encontrar o irmão, afastado do poder desde se submeter a uma cirurgia intestinal de emergência em 2006. "Ele está em condições muito boas", disse Bachelet após o encontro, qualificado como gratificante e importante. "Fidel Castro está muito interessado nos temas do Chile." Fidel não aparece em público desde julho de 2006, mas recebe personalidades e autoridades e às vezes publica imagens dos encontros. Em janeiro ele recebeu a presidente argentina, Cristina Fernández de Kirchner. "Estarei sempre satisfeito com sua amistosa visita", escreveu Fidel em uma de suas colunas de opinião, intituladas "Reflexões". O ex-líder apontou que no Chile, como em outros países da região, "vencerá definitivamente o ideal do socialismo, pelo qual lutou e deu sua vida Salvador Allende".