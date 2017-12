Bachelet defende reforma da ONU para o terceiro mundo A presidente do Chile, Michelle Bachelet, defendeu neste sábado na República Dominicana uma reforma das Nações Unidas e do Conselho de Segurança para que os países "menores" tenham acesso à tomada de decisões. Bachelet assegurou, na presença do presidente dominicano, Leonel Fernández, que o Chile acredita em um sistema democrático que garanta o desenvolvimento econômico e fomente a unidade de todos os povos, especialmente os latino-americanos e caribenhos. Os dois governantes falaram com a imprensa após se reunir durante mais de uma hora na sede do Governo dominicano. "O Chile propõe uma reforma das Nações Unidas e de seu Conselho de Segurança, porque é necessário que se escutem e se executem projetos em favor dos países menores", afirmou Bachelet. A presidente chilena agradeceu a Fernández pelo voto da República Dominicana para a escolha do chileno José Miguel Insulza como secretário-geral da Organização dos Estados Americanos (OEA). Bachelet assegurou que na agenda que discutiu na quinta-feira com o presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, não se falou sobre se o Chile apoiará a Venezuela ou a Guatemala para um posto no Conselho de Segurança da ONU. "As relações exteriores chilenas se baseiam na autonomia e na conveniência que essas relações trarão para o país, então o Chile dirá a qual dos dois países dará seu respaldo", acrescentou. A primeira mulher a assumir a Presidência do Chile reiterou que o Governo continuará apoiando o Haiti, "enquanto for necessário", e afirmou que essa é uma das metas da democracia, ser solidário com nações em condições menos vantajosas. Fernández agradeceu a visita de Bachelet e disse que os dois discutiram como melhorar a qualidade de educação na República Dominicana, "área na qual o Chile conseguiu grandes avanços". O presidente dominicano concordou com Bachelet que se deve contribuir para fortalecer a democracia e a economia do Haiti, "porque se demonstrou que esse país por si só não conseguirá fazer Isso". Fernández disse concordar "em parte" com um recente relatório divulgado pelo Banco Mundial e o Banco Interamericano de Desenvolvimento em que se afirma que o Governo dominicano deve aumentar a despesa social. "O que acontece é que o país tem dois grandes problemas, que são o déficit elétrico, no qual o Governo destina mais de US$ 500 milhões ao ano em subsídios para o setor, e o tema da dívida externa, que nos obriga a desembolsar bilhões de dólares todo ano", explicou