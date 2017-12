Bachelet destaca importância da mulher na democracia chilena Em um artigo publicado nesta terça-feira no jornal britânico Financial Times, a presidente do Chile Michelle Bachelet, diz que espera que o equilíbrio entre mulheres e homens no seu governo ajude a promover a igualdade de acesso em todos os níveis de tomada de decisões. "O equilíbrio de gênero é um princípio profundo que, ao mesmo tempo, é bastante simples. É o pedido da mulher de compartilhar o poder. É também seu direito", diz Bachelet no texto assinado por ela, intitulado "A importância de completar uma bela tarefa no Chile". A cada vez maior participação das mulheres na política elevará sem dúvida a qualidade da democracia no Chile, ressalta. "As mulheres chilenas entram cada vez mais no mercado formal de trabalho, que é fundamental para o crescimento e o desenvolvimento de um país", acrescenta. "No Chile, uma em cada três famílias é chefiada por uma mulher. Portanto, o acesso das mulheres aos postos de trabalho é não só uma condição de progresso mas um dever", ressalta Bachelet. Em seu artigo, a presidente do Chile destaca a grande participação nas eleições de janeiro de todos os setores da vida chilena.