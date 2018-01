Bachelet faz seu primeiro discurso na Assembléia Geral da ONU A presidente do Chile, Michelle Bachelet, fez nesta quarta-feira seu primeiro discurso na Assembléia Geral da ONU, onde falou sobre as transformações vividas pelo Chile nas últimas Décadas. "Venho a esta assembléia como a primeira mulher eleita presidente do Chile. Minha presença é símbolo desse novo Chile, o Chile que sem temor de olhar para o seu passado, constrói seu próprio futuro", Declarou. Diante dos chefes de Estado e de Governo presentes, ela explicou que após décadas de dor e injustiças, hoje o Chile é um país em que "impera o Estado de Direito, onde os direitos das pessoas são respeitados e incentivados". "É uma democracia que cresce no plano econômico e que em 16 anos tirou milhões de chilenos da pobreza", declarou. Em seu discurso, Bachelet lembrou os grandes temas e assuntos que preocupam a comunidade internacional, como o terrorismo, as violações dos direitos humanos e os efeitos perniciosos da Globalização. "O mundo está diferente. O Chile tem um olhar otimista diante das oportunidades da globalização, mas cauteloso perante seus riscos", Disse. A presidente explicou que a promoção e a defesa dos direitos humanos e da democracia constituem o eixo da política externa do Chile, posição que é conseqüência direta de sua história mais recente. "Nada justifica a violação dos direitos humanos. O Chile rejeita a impunidade", afirmou Bachelet. Com relação ao conflito no Oriente Médio, a presidente condenou "energicamente toda ação armada que tenha como alvo civis inocentes". "A legítima defesa só pode ser exercida dentro do marco de proporcionalidade e contenção disposta pelo Direito Internacional Humanitário", manifestou. Bachelet também se queixou da demora do Conselho de Segurança em ordenar o cessar-fogo no Líbano. "A credibilidade da organização requer que todos os atores envolvidos cumpram com seu dever sem discriminação e sem sujeitar a segurança coletiva a seus interesses particulares", afirmou. Bachelet pediu às Nações Unidas que avancem em seu processo de reforma iniciado no ano passado, especialmente para revitalizar a Assembléia Geral, reformar o Conselho de Segurança e o Conselho Econômico e Social, modernizar a gestão da Secretaria e melhorar os procedimentos administrativos. Em matéria de desenvolvimento, defendeu um sistema comercial e financeiro mais aberto, transparente e justo, iniciativa que permitirá ajudar os países pobres a lutar contra a pobreza. "A nossos amigos desenvolvidos, lhes digo: abrir seus mercados aos produtos do sul é um imperativo de justiça", assegurou.