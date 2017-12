Bachelet nomeia conselho que irá discutir reforma educacional A presidente do Chile, Michelle Bachelet, nomeou nesta quarta-feira os 65 membros do Conselho Assessor Presidencial, órgão que irá discutir a reforma do sistema educacional chileno e que foi formado com o objetivo de sanar a crise provocada pela greve dos estudantes secundaristas do país. A configuração da comissão, no entanto, não atente a uma das principais reivindicações dos estudantes. Os secundaristas exigiam que o Conselho fosse resolutivo e pleiteavam a maioria dos votos dentro do órgão. Bachelet, que assegurou que os estudantes "têm as portas do Conselho abertas", outorgou seis postos aos representantes dos secundaristas e seis aos universitários. Insatisfeitos com definição presidencial, os estudantes disseram que manteriam a greve nacional de forma indefinida. Parados há três semanas, os secundaristas protagonizaram nos últimos dias jornadas de protestos nacionais que deixaram centenas de detidos, dezenas de feridos e milhões em danos materiais. Frustração Segundo o jornal chileno La Tercera , depois de participarem de uma sessão especial no Senado chileno, os representantes da Assembléia Coordenadora dos Estudantes Secundários (Aces), Juan Carlos Herrera e Karina Delfino, rechaçaram a proposta. "Apesar dos grandes discursos que os parlamentares fizeram hoje, não há sinal de que tenhamos avançado nos temas que estamos pleiteando. A comissão que a presidente Bachelet nomeou hoje não tem uma participação real dos setores sociais envolvidos, o que nos deixou muito desapontados", disse Herrera. A presidente também frustrou uma outra demanda dos estudantes, que pediam que o Conselho fosse resolutivo - ou seja, com autonomia para tomar a decisão final sobre o tema. Segundo Bachelet, o órgão "será um conselho cidadão que analisa, discute e propõe". "Convidamos os estudantes a participar deste conselho, que é de alto nível técnico, mas também de vasta representação cidadã", anunciou a presidente, antes de sublinhar: "Ninguém é dono da educação." "A reforma deve ser analisada por especialistas, educadores, gestores, estudantes e pais", disse. O Conselho terá um prazo de três meses para apresentar sugestões para a melhora da qualidade do sistema educacional chileno, e será presidido por Juan García Huidobro, um ex-funcionário do alto escalão do ministério da Educação. Queda na popularidade A crise enfrentada por Bachelet refletiu também em sua popularidade, que caiu 7,5 pontos porcentuais, para 54,5% em maio, segundo uma pesquisa divulgada nesta quarta-feira pela empresa Adimark-GFK. A queda na aprovação do governo, há apenas três meses no poder, foi notada especialmente entre os jovens, "condizente com o conflito estudantil que começou na segunda metade de maio e se intensificou no fim do mês", disse a Adimark-GFK. "É provável que o estudo não tenha conseguido sintetizar o efeito completo do conflito, já que a pesquisa foi realizada ao longo de todo o mês", estimou a empresa de pesquisa. Segundo a Adimark-GFK, entre os jovens de 18 a 24 anos, a aprovação do governo teve uma redução de 14,4 pontos porcentuais. "Até abril o grupo mais jovem era, de longe, o de maior apoio ao governo (70,8%) e agora o resultado é similar aos dos grupos com mais idade", indicou a consultora.