Bachelet: número de mortos em terremoto chega a 78

Alertas de tsunami foram emitidos para uma ampla área, que inclui países da América do Sul, Havaí, Austrália, Nova Zelândia, Filipinas e ilhas do Pacífico, além da costa da Califórnia e Alasca. O centro de alerta de tsunami localizado no Havaí disse que as primeiras ondas podem chegar à ilha às 18h19 (de Brasília).

A rede de televisão pública japonesa NHK citou especialistas em tremores que teriam afirmado que as ondas podem atingir o Japão num período de 22 horas. A Agência Meteorológica do país disse que ainda está investigando a probabilidade de tsunami. As informações são da Associated Press.