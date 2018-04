Bachelet se ofende com artigo de Fidel O líder cubano Fidel Castro disse em um artigo publicado ontem que não quis ofender a presidente chilena, Michelle Bachelet, ao defender a Bolívia em uma velha disputa limítrofe com o Chile. Fidel acusou a "oligarquia" chilena de semear a discórdia. Bachelet manifestou sua moléstia pela "ingerência" de Fidel ao presidente cubano, Raúl Castro, pelo que considerou "declarações equívocas". Após receber na quinta-feira a visita de Bachelet, Fidel escreveu um artigo, divulgado no site CubaDebate, que o Chile havia arrebatado da Bolívia, na guerra de 1879, a saída para o Pacífico. Seus comentários irritaram muitos políticos no Chile que, por causa da disputa, ainda não tem relações diplomáticas plenas com a Bolívia.