BAD prepara planos para enfrentar tragédia filipina O presidente do Banco Asiático de Desenvolvimento (BAD), Haruhiko Kuroda, mostrou hoje seu pesar pela tragédia no povoado filipino de São Bernardo, no sul da ilha de Leyte, soterrado na sexta-feira por um deslizamento de terra, e destacou que estão sendo preparados planos para enfrentar o desastre. "Estou profundamente entristecido pela trágica perda de vidas, o sofrimento, e os danos causados pelo deslizamento no povoado de São Bernardo", diz Kuroda em carta enviada à presidente filipina, Gloria Macapagal Arroyo. "Em representação do Banco Asiático de Desenvolvimento, ofereço meus mais profundos pêsames e condolências ao povo das Filipinas e às famílias das vítimas", acrescenta o comunicado da instituição multilateral com sede em Manila. Kuroda, que realiza uma visita oficial aos Estados Unidos, acrescentou que o BAD acompanha os eventos em Leyte e prepara planos para enfrentar as conseqüências do desastre. O comunicado acrescenta que o governo filipino e as agências de ajuda tentam avaliar os danos causados pela avalanche de terra, que de acordo aos dados oficiais do Conselho Coordenador de Desastres Naturais deixou, por enquanto, 31 vítimas fatais. A emissora local "DZMM" indicou que as equipes de resgate recuperaram pelo menos 52 cadáveres durante as operações de resgate efetuadas desde o deslizamento.