Bagagem suspeita fecha aeroporto na Noruega A polícia da Noruega informou que o aeroporto Haugesund, no sudoeste do país, foi fechado depois que funcionários encontraram na noite de sexta-feira uma bagagem suspeita em um dos banheiros do saguão de embarque. O inspetor Trond Friberg afirmou que especialistas em bomba estão a caminho do local para investigar a bagagem.