Bagdá confirma segundo vôo de U-2 Um avião de espionagem americano U-2 realizou hoje um vôo de observação sobre algumas áreas do Iraque. Este foi o segundo vôo de um U-2 sobre território iraquiano em quatro dias, informou o ministério de Relações Exteriores iraquiano. ?Às 9h55 (hora local) um avião de reconhecimento U-2 entrou no espaço aéreo iraquiano e sobrevoou várias regiões do Iraque antes de partir, às 16h25?, diz comunicado do ministério. Na última segunda-feira, um U-2 sobrevoou o Iraque durante quatro horas e vinte minutos, pela primeira vez desde que terminou a rodada anterior de inspeções da ONU, em dezembro de 1998. Os vôos de observação dos U-2, pilotados por americanos sob o comando da ONU, são considerados prova de boa vontade do governo iraquiano para com o regime de inspeções, imposto ao país pelas Nações Unidas. Em 10 de fevereiro, o Iraque aceitou, sem impor condições, autorizar os vôos de U-2. Também foi aceita a presença de aviões Antonov russos e Mirage franceses.