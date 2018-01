Bagdá está "segura e maravilhosa", garante ministro O ministro da Informação do Iraque, Mohammed Said al-Sahaf, garantiu hoje que o governo de Saddam Hussein triunfará e que Bagdá está "segura e maravilhosa". "Os guardas republicanos ainda estão apertando o cerco em torno do inimigo norte-americano na área ao redor do aeroporto", disse Sahaf. "Destruímos seis tanques, danificamos dez e matamos 50 inimigos. Depois de esmagar a agressão e invasão norte-americana e britânica, haverá apenas o Iraque, liderado por Saddam Hussein, com todas as suas tradições e todas as suas instituições." Não há indícios de que a contagem de vítimas de Sahaf estava correta - e as notícias dos jornalistas ocidentais que acompanham as forças norte-americanas e britânicas perto de Bagdá e em Basra desmentem suas palavras. Veja o especial :