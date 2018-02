Bagdá tenta convencer outros países a não apoiar guerra contra Saddam Enquanto os Estados Unidos preparam sua estratégia de ataque ao Iraque, o governo de Bagdá percorre a Europa, Oriente Médio e os corredores da ONU, em Genebra e em Nova York, para tentar convencer outros países a não apoiar uma guerra contra o presidente Saddam Hussein e, assim, adiar os planos dos norte-americanos. Segundo informou à Agência Estado fontes do governo do Iraque, a estratégia de Saddam Hussein não é exatamente conseguir apoio para um conflito contra os Estados Unidos, mas pelo menos evitar que os norte-americanos montem um ampla aliança contra o governo de Bagdá, como ocorreu em 1991. A avaliação do governo de Saddam Hussein é de que, sem uma aliança consolidada, dificilmente a Casa Branca irá ao campo de batalha para uma guerra longa e cara. O próprio governo turco já avisou à Casa Branca que não pode tratar o Iraque como a guerra no Afeganistão, onde os norte-americanos rapidamente controlaram o território e substituíram o governo de Cabul. Uma das prioridades dos diplomatas iraquianos, portanto, é evitar que os demais países do Oriente Médio apóiem a iniciativa da Casa Branca. Washington estaria consultando os países vizinhos ao Iraque para negociar o uso dos territórios como base de uma ofensiva militar do governo George W. Bush. A Arábia Saudita já vem dizendo que não quer um ataque, temendo repercussões internas. Pelos mesmos motivos, a Jordânia ainda não tomou uma posição sobre um possível conflito. Apesar de ser aliada dos Estados Unidos, o governo da Jordânia sabe que apoiar um ataque norte-americano ao Iraque pode comprometer sua própria estabilidade. Outra tentativa do Iraque é convencer os turcos a não se envolverem. O governo de Ancara já deu autorização aos norte-americanos para que usem bases militares na fronteira com o Iraque, mas sua participação em uma campanha ainda não esta confirmada. Os turcos temem que o início de um conflito na região possa motivar os curdos a lutarem por sua própria independência. O Iraque ainda estaria colaborando para a manutenção do conflito entre palestinos e israelenses. Com isso, segundo matéria publicada hoje pelo Financial Times, Bagdá estaria mantendo a Casa Branca ocupada enquanto os diplomatas iraquianos seguem com a campanha política para evitar um conflito em seu território. Na Europa, a campanha diplomática do Iraque também tem sido intensificada. Ao conversar com os governos europeus, os iraquianos revelam que têm recebido sinais de que o continente apóia uma campanha contra o terrorismo, mas não necessariamente uma ofensiva para derrubar Saddam Hussein. Com exceção dos britânicos, fiéis aliados de Washington, os demais países europeus não estariam satisfeitos em ver o Oriente Médio dominado politicamente e economicamente pelos Estados Unidos. ONU A ofensiva diplomática dos iraquianos ainda inclui uma tentativa de diálogo com a ONU. Bagdá dá sinais esporádicos de que poderia concordar com uma visita de inspetores para fiscalizar a suposta existência de armamentos biológicos e químicos do país. Outro sinal é que o governo do Iraque poderia devolver os documentos oficiais do Kuwait, roubados durante a invasão do país pelas forças de Saddam Hussein há mais de dez anos. "As iniciativas na ONU acabam gerando um clima entre os demais governos de que a situação no Iraque pode ser solucionada de forma diplomática, ainda que não se saiba exatamente quais são os objetivos de Bagdá", reconhece um funcionário da ONU especializado em assuntos de segurança.