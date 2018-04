Bahrein: 25 suspeitos de ataque a bomba são presos O Ministério do Interior do Bahrein, xeque Rashid bin Abdullah Al Khalifa, disse nesta terça-feira que autoridades prenderam 25 pessoas no país por suspeita de envolvimento em um ataque a bomba que matou três policiais nos arredores da capital Manama ontem. O xeque Rashid qualificou a explosão e outro ataque que matou um policial no mês passado como "assassinato premeditado" e um lembrete "do alto nível de perigo" que o país enfrenta.