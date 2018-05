Bahrein reprime protestos durante enterro de adolescente

Milhares de oposicionistas participaram do funeral de Sayed Hashim Saeed, morto aos 15 anos de idade no sábado ao ser atingido no peito por uma bomba de gás lacrimogêneo. A polícia tentou isolar o cemitério onde o enterro seria realizado, na ilha de Sitra, ao sul de Manama, mas acabou desistindo ao ver o tamanho da multidão.

Os protestos contra a monarquia do Bahrein começaram há dez meses e têm mobilizado principalmente a maioria xiita.

Também neste domingo, o novo comandante da polícia do Bahrein, Tariq Alhassan, anunciou que 500 novos policiais serão contratados, provenientes "de todos os setores da sociedade". As informações são da Associated Press.