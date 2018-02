Bailarino é condenado a dez anos de prisão no Irã Um tribunal de Teerã condenou o bailarino mais conhecido do país a dez anos de prisão por fomentar a corrupção entre os jovens ao dar aulas de dança nos Estados Unidos. A condenação, que lhe foi entregue no domingo, proíbe que o iraniano-americano Mohammad Khordadian deixe o Irã durante dez anos, que dê aulas de dança pelo resto da vida e que assista a cerimônias públicas ou a casamentos de pessoas que não sejam parentes próximos durante três anos. "Khordadian é inocente. Não fez nada de mal para merecer este castigo. O veredicto não tem importância", afirmou o advogado Abdolrahman Rasouli. Khordadian não pôde ser contatado para fazer declarações. O bailarino foi preso em maio durante uma visita ao Irã - a primeira em vinte anos. Ele foi libertado da prisão Evin, de Teerã, no domingo. A pena de prisão suspensa será aplicada se o tribunal voltar a considerá-lo culpado. O advogado do bailarino disse que seu cliente vai apelar do veredicto. Ele tem 20 dias para fazê-lo.