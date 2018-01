Bairro de Bagdá funciona como um país à parte Um distrito de Bagdá que é lar de dois milhões de muçulmanos xiitas está praticamente separado do restante do Iraque. Liderado por clérigos muçulmanos locais, Saddam City agora conta com organização própria para força policial, hospitais, clínicas e centros de distribuição de alimentos. A secessão de fato de Saddam City, possível no vácuo de poder deixado pela queda de Saddam Hussein, não é um bom presságio para o futuro deste país heterogêneo, dividido em diversas etnias e religiões, mas unido pela mão de ferro do ditador deposto. Os xiitas são cerca de 60% dos 24 milhões de habitantes do Iraque, e mais da metade dos 5 milhões de moradores de Bagdá. Uma exibição de poder xiita, como se vê em Saddam City, provavelmente irritará a minoria de muçulmanos sunitas, que tradicionalmente controla o país. Em Saddam City, um jovem clérigo hoje deu a entender que a devolução a autoridade sobre o bairro para uma autoridade central pode não ser uma coisa tão certa. Ali al-Gharawi disse que ele e outros líderes de Saddam City recebem ordens apenas do ?al-hawza al-ilmiyah?, frase que define o alto clericato xiita da cidade de Najaf, mais ao sul. Tudo em Saddam City sugere que o poder está firme nas mãos dos clérigos, e que as mesquitas se tornaram os verdadeiros centros de poder. A-Gharawi, sublinhando a autoridade recém-conquistada pelos religiosos, disse que já se reuniu duas vezes com o comandante militar americano responsável pela área e obteve aprovação para que as patrulhas do bairro usem armas leves. Avisos e pichações em Saddam City também atestam a existência de uma estrutura com caráter governamental no bairro. ?Eletricidade é de todos, proteja-a?, diz um grafite no muro de uma instalação de energia. ?Querido irmão: você pode devolver o dinheiro saqueado do Estado aqui?, diz uma placa. A busca de autonomia por uma parte do Iraque poderia levar a um efeito dominó, num país onde o próprio conceito de nacionalidade é frágil - O Iraque foi formado por três diferentes províncias do antigo Império Otomano, e suas fronteiras atuais foram fixadas há menos de 100 anos. Veja o especial :