Bairro pobre de Teerã respalda presidente

O bairro de Shahr Ray, no sul de Teerã, é famoso por fornecer grande parte dos voluntários da milícia basiji, que percorre o local impondo a observação estrita do uso do véu, a proibição do namoro nas ruas e de todo comportamento considerado anti-islâmico. Nessa região pobre e conservadora, o voto é maciçamente destinado ao presidente Mahmoud Ahmadinejad, ele mesmo um ex-basiji. "O povo precisa de Ahmadinejad", disse Reza Youssef Vand, de 22 anos, que trabalha em um supermercado. "Nos últimos 30 anos, os outros governantes não fizeram nada pelo povo. Só ele é que pode fazer." A noção de que Ahmadinejad foi o único bom governante atravessa as gerações. "Todos os outros foram ladrões", diz Golam Hossein Kermani, de 72 anos. "Ele enfrentou (o ex-presidente Ali Akbar Hashemi) Rafsanjani e mostrou que ele é corrupto." Além disso, interpreta Kermani, Ahmadinejad foi à Assembleia-Geral da ONU e disse: "Vocês são todos racistas. Todos trabalham para Israel." NOVOS ELEITORES Longas filas formaram-se ao redor da Mesquita Hosseinie Ershat, região de classe média alta no norte de Teerã. Muitos eleitores, desiludidos com o regime teocrático, votavam pela primeira vez. Para eles, Mir Hussein Mousavi representa não o fim da Revolução Islâmica, mas o primeiro passo para se livrar de suas amarras. "Fui um dos cidadãos silenciosos", disse o joalheiro Mehran, de 31 anos, que não quis revelar seu sobrenome. "Vim votar pela primeira vez." À pergunta sobre se Mousavi conseguiria atender às expectativas de mudança depositadas nele, Mehran respondeu: "É um homem honrado, mas temos de pensar no longo prazo. Não acho que uma pessoa só possa mudar o sistema." Ali Mansuri, de 32 anos, técnico de eletrodomésticos, também votou pela primeira vez. "Gosto de Mousavi porque diz a verdade." A pecha de "mentiroso" que a oposição lançou sobre Ahmadinejad surtiu efeito em muitos eleitores. "Mousavi é diferente do presidente - é honesto", disse a engenheira Mahdie Miraki, de 27 anos, que trabalha numa ONG ambientalista. "Ahmadinejad é emocional demais e não é qualificado. Ninguém quer guerra, nem quem gosta de guerra."