Baixas americanas no Iraque sobem para 1.271 Dois soldados americanos morreram e outros quatro ficaram feridos em um ataque de insurgentes na cidade de Mossul, 400 quilômetros ao norte de Bagdá, informou neste domingo o comando militar americano. Estas duas mortes elevam para quatro os militares americanos mortos em ação nas últimas 24 horas, e para 1.271 os que perderam a vida desde que começaram as operações militares no Iraque, em março do ano passado. Os dois soldados, da "Task Force Olympia", foram surpreendidos por rebeldes na tarde de sábado, quando realizavam uma patrulha de rotina nas ruas de Mossul. Insurgentes que estavam em dois veículos abriram fogo, hoje, e mataram 17 iraquianos que se dirigiam para o trabalho, numa instalação militar americana na cidade de Tirkrit, norte do Iraque. Em outras localidades, quatro agentes de segurança iraquianos foram mortos em diferentes ataques de rebeldes.