Baixas da coalizão anglo-americana sobem para 137 Os soldados americanos mortos até agora na invasão do Iraque são 107, dos quais 95 caíram em combate e 12, em acidentes diversos. Além disso, 400 militares ficaram feridos, 10 desapareceram e 7 foram feitos prisioneiros de guerra pelos iraquianos. Os números, que não incluem os últimos acontecimentos no campo de batalha, foram fornecidos pelo Pentágono. Por parte dos britânicos, 30 soldados morreram. Os militares americanos não informam o número de baixas iraquianas - nem militares nem civis. Os prisioneiros de guerra iraquianos são mais de 7.000. Com a queda do governo iraquiano, a Cruz Vermelha Internacional informou que não tem como determinar o paradeiro dos americanos capturados. Veja o especial :