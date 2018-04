Bakiev tenta justificar fim de base americana O presidente do Quirguistão,Kurmanbek Bakiev, disse ontem que decidiu fechar a base militar dos EUA no país porque os americanos se recusaram a pagar um aluguel mais alto por ela. Segundo Bakiev, por US$ 150 milhões anuais, os EUA poderiam ter continuado a usar a base, que serve de apoio para as operações militares no Afeganistão.