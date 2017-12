Balada dos príncipes é a alegria dos tablóides A edição desta terça-feira do tablóide inglês The Sun traz em sua capa os dois herdeiros do trono da Inglaterra em situação delicada. A tradução da manchete seria "Harry safadinho", devido às fotos que deram origem a matéria. Os príncipes da Inglaterra, William e Harry, aparecem dando abraços calorosos na frente de uma máquina fotográfica durante uma noite regada a muita bebida com amigos íntimos. Enquanto o flash disparava, o príncipe William, 24, com os olhos esbugalhados, parecia confuso. Já seu irmão, com olhar malicioso, aproveitava para conferir os atributos físicos de sua amiga, Natalie Pinkham. Harry aparece apalpando um dos seios da menina. Enquanto isso, William tentava uma aproximação mais calorosa com outra garota da festa. Desde a morte de Lady Di, William e Harry tornaram-se o principal foco das fofocas sobre a família real nos tablóides britânicos. Mas Harry, que em uma dessas ocasiões foi flagrado em uma festa a fantasia vestido de oficial nazista, virou alvo constante da mídia britânica por se encaixar no título de "garoto problema" da família. Segundo o The Sun, as fotos apimentadas foram tiradas neste verão em uma casa noturna da moda em Londres, Boujis, uma das favoritas dos príncipes. Mas, de acordo com um informe da residência oficial do príncipe Charles publicada pela agência de notícias France Presse, as fotos foram tiradas em 2003. Embora o informe não apague o impacto da publicação das fotos em si, ele pode ao menos ajudar a resolver eventuais problemas de Harry com sua atual namorada, Chelsy Davy. A menina, que estaria sendo traída segundo a versão do The Sun, não namorava com o príncipe em 2003.