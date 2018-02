Balaguer é enterrado com honras presidenciais Após três dias de velório, o ex-presidente da República Dominicana Joaquín Balaguer, de 95 anos, foi enterrado nesta quarta-feira em São Domingos com honras de chefe de Estado. Centenas de pessoas acompanharam o cortejo da Igreja Nossa Senhora da Paz até o cemitério Cristo Redentor. Antes, o corpo de Balaguer, chefe de Estado por sete mandatos, ficou exposto no Palácio Nacional. Ele morreu de parada cardíaca em uma clínica onde foi internado no início de julho após uma hemorragia gastrointestinal.