Balanço da Sars: 7.296 casos e 526 mortes As autoridades de saúde de 33 países já notificaram à Organização Mundial da Saúde (OMS) um total de 7.296 casos prováveis da pneumonia asiática (Sars), com 526 mortes, segundo o último balanço publicado pela OMS neste domingo. Segundo os números notificados até sábado, a epidemia infectou 4.884 pessoas na China continental, sendo que 235 morreram. Em Hong Kong, o número de casos aumentou para 1.674, sendo 212 mortais. Em terceiro lugar na lista está Cingapura, onde foram notificados 205 casos, com 27 mortes. Fora da Ásia, o Canadá segue sendo o país mais afetado, com 145 casos e 22 mortes. Nos Estados Unidos já foram contabilizados 64 casos, sem mortes. Na Europa, os casos de Sars já atingiram Itália (9), Alemanha (9), Grã Bretanha (6), França (7), Suécia (3), Romênia (1), Polônia (1), Bulgária (1), Suíça (1), Espanha (1), Irlanda (1), Finlândia (1). Nenhum europeu morreu em conseqüência da doença. No resto do mundo, se registraram quatro casos na Austrália, um na Nova Zelândia, um na Colômbia e um no Kuwait, nenhum deles fatal Na África do Sul há um caso que resultou em morte. Veja o índice de notícias sobre a pneumonia atípica