Balão da Nasa se acidenta com equipamentos milionários na Austrália

Um balão espacial da Nasa, que levava equipamentos científicos avaliados em vários milhões de dólares, caiu nesta quinta-feira, 29, após decolar da base de Alice Springs, no centro da Austrália, sem deixar feridos.

Segundo indicou a rádio "ABC", o balão decolou por volta das 8h (horário local, 19h em Brasília). As condições meteorológicas eram favoráveis, mas mesmo assim o aparelho despencou, atingindo um carro que estava estacionado, sem passageiros em seu interior.

Cientistas e curiosos que acompanhavam o lançamento correram assustados após o acidente, mas não houve maiores problemas. O Centro de Lançamento de Balões participa de um projeto com a Nasa, com aparelhos que transportam telescópios que recolhem informações sobre raios xis e gama e pesam entre duas e três toneladas, com valor entre US$ 5 milhões e US$ 10 milhões.

O centro, que seguirá realizando outras operações semelhantes em maio, realizou outros lançamentos nas últimas semanas, o último deles de um balão do tamanho de um estádio de futebol, que viajou até o limite exterior da atmosfera a 50 metros por segundo e aterrissou sem problemas no estado de Queensland, nordeste do país.