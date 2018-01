Balão incendeia-se no ar Um balão de ar quente se incendiou hoje em pleno ar durante a Saga International Balloon Fiesta, no Japão. O evento é o um festival anual que reúne balonistas de todo o mundo. O incêndio foi causado pelo equipamento que mantém quente o ar no interior do balão. O piloto Richard Parry conseguiu levar o balão até o solo fazendo-o pousar em uma plantação arroz. Parry e um fiscal japonês que o acompanhava pularam do cesto rapidamente e sofreram apenas queimaduras leves e escoreações. A causa da falha no sistema que ocasionou o fogo ainda não foi identificada.