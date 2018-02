Balão pousa com segurança na Austrália Steve Fossett pousou seu balão ´Espírito da Liberdade´ no início desta quinta-feira, (horário australiano), perto de um lago seco no interior da Austrália, terminando finalmente sua viagem de volta ao mundo, que quebrou recordes. O fotógrafo da Associated Press Rob Griffith, que estava voando sobre a região, viu Fossett pousar com segurança no deserto australiano, a cerca de 1.400 quilômetros ao noroeste de Sydney, na madrugada de 4 de julho (horário australiano). O balão se arrastou no chão por cerca de 15 minutos antes de parar. Fossett saiu e acenou para os membros da tripulação de assistência, disse Griffith, que estava em um avião Beechcraft sobrevoando o local. Funcionários que trabalham nos serviços de controle da missão em St. Louis, Missouri, EUA, confirmaram qiue Fossett havia pousado com segurança.