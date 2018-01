Baleia aparece no Tâmisa em Londres Uma baleia surgiu nadando nas águas do rio Tâmisa, no centro de Londres, na manhã desta sexta-feira. Os turistas nas margens do rio próximo à ponte Westminster, onde fica o Big Ben e o Parlamento, correram para observá-la, assim como as pessoas dentro das embarcações. Acredita-se que ela seja um baleia piloto de até 6 metros de comprimento. Ela teria nadado desde o mar até o centro da cidade, ultrapassando uma barreira que controla o nível das águas manhã desta sexta-feira. "Eu a vi lançando um jato de água", disse Tom Howard-Vyne, que trabalha na roda gigante London Eye, na margem sul do Tâmisa.