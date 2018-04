Baleia jubarte bate recorde em viagem do Brasil a Madagascar

O recorde, além de ser interessante, ajuda os pesquisadores a entender o comportamento das baleias, que estão ameaçadas, disse uma equipe internacional liderada por Peter Stevick, do College of the Atlantic, no Maine.

"É inesperado encontrar esse movimento excepcional de longa distância entre grupos de procriação por parte de uma fêmea", escreveram eles na revista Biology Letters.

"Embora as baleias jubarte regularmente viajem 5 mil quilômetros entre as áreas de procriação e alimentação, elas são viajantes regulares, não aventureiras", escreveu a equipe num sumário da pesquisa.

A baleia, identificada por marcas naturais e pelo DNA, foi vista inicialmente na costa brasileira em agosto de 1999, e "foi fotografada subsequentemente pouco mais de dois anos depois, em 21 de setembro de 2001, de um barco comercial de observação de baleias. Era parte de um trio de baleias visto entre Ile Sainte Marie/Nosy Boraha e a costa leste de Madagascar."

A distância mínima entre os dois pontos, segundo os cientistas, é superior a 9.800 quilômetros, ou cerca de 4.000 quilômetros a mais do que o maior deslocamento anteriormente registrado, e mais do que o dobro do percurso habitual dessa espécie na época da procriação.

Os pesquisadores não sabem por que essa baleia foi tão longe.