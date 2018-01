Balsa afunda com mais de 300 pessoas em Bangladesh Uma balsa com mais de 300 passageiros naufragou nesta segunda-feira em meio a uma tempestade tropical em Bangladesh, causando a morte de pelo menos 55 pessoas, informaram autoridades locais. Equipes de resgate trabalham nas buscas pelos cerca de 250 desaparecidos após o naufrágio da embarcação MV Mitali no Rio Buriganga, perto de Daca, a capital bengalesa. A brigada de incêndio e os mergulhadores da polícia recuperaram até o momento 55 corpos de dentro da embarcação, informou o Ministério da Navegação. Autoridades locais temem que dezenas de outros corpos estejam presos no interior da balsa naufragada.