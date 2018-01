Balsa afunda e provoca pelo menos 15 mortes nas Maldivas Pelo menos 15 pessoas morreram e outras 50 estão desaparecidas nas Maldivas. Uma balsa superlotada foi atingida por uma onda, na noite desta quarta-feira, e virou. Até o momento, 99 corpos foram resgatados ? entre eles os de 10 mulheres e cinco crianças. A maior parte dos passageiros voltava da ilha de Thinadhoo após um jogo de futebol em uma ilha vizinha. Thinadhoo fica a 320 km da capital Male. As Maldivas, com popularidade turística, são um arquipélago no Sudeste da Índia com 278 mil habitantes.