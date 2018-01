Balsa com 200 passageiros naufraga em Bangladesh Uma balsa com 200 passageiros naufragou neste domingo no rio Meghna, em Bangladesh, durante uma tempestade tropical. Segundo as autoridades locais, pelo menos 50 pessoas nadaram até a margem e conseguiram se salvar. Uma testemunha afirmou que as equipes de resgate já tiraram os corpos de sete mortos do rio.