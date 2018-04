Balsa com mais de 60 pessoas naufraga em Bangladesh Uma pequena balsa com mais de 60 pessoas a bordo naufragou hoje em um rio no sul de Bangladesh depois de ser atingida por um barco pesqueiro repleto de areia. O acidente provocou a morte de pelo menos três pessoas, informou a polícia local. Testemunhas relataram que mais de 30 pessoas nadaram cerca de 200 metros até as margens enquanto algumas pessoas usavam troncos flutuantes para ajudar no resgate dos sobreviventes do acidente com a balsa. Horas depois do naufrágio, ocorrido perto da cidade de Barisal, a polícia ainda não sabia dizer ao certo quantas pessoas estavam desaparecidas. Especulações feitas pela mídia sobre o número de desaparecidos variavam de 15 a 50 pessoas. Rafiqul Islam, um funcionário do porto local, disse que a balsa podia levar até 95 pessoas. Até o momento, as equipes de resgate retiraram três corpos do Rio Kirtankhola, disse o oficial de polícia, Nuruzzaman Chowdhry.