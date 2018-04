Balsa que transportava 350 passageiros afunda em Papua Nova Guiné

Atualizado às 6h05

Sydney - Uma embarcação do tipo ferryboat afundou nesta quinta-feira, 2, no litoral nordeste de Papua Nova Guiné, na Oceania. O acidente aconteceu entre Kimbe, capital da província da Nova Bretanha Ocidental, e Lae, considerada a capital industrial de Papua Nova Guiné. A balsa transportava 350 passageiros, a maior parte estudantes e aprendizes de professor.

Segundo autoridades marítimas do país, pelo menos 200 pessoas foram resgatadas no local do naufrágio e ainda não há informações sobre mortos. Os trabalhos de resgate continuam. Oito navios participam da operação.

A primeira-ministra australiana, Julia Gillard, afirma temer as proporções do acidente. O chefe executivo do Serviço Nacional de Segurança Marítima de Papua Nova Guiné, Nurur Rahman, ressaltou que a capacidade máxima da embarcação era de 300 passageiros.