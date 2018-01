Balsas entram em greve no litoral paulista Os funcionários da Op Mariner, empresa que opera balsas entre Santos e Guarujá, decidiram entrar em greve por tempo indeterminado. A paralisação começou à zero hora de hoje e, segundo os grevistas, apenas uma balsa ficará de sobreaviso para atender a emergências. A empresa tem 800 funcionários, representados por três sindicatos. O Dersa, porém, informou que, apesar da greve, as embarcações funcionam normalmente e são operadas por seus funcionários. Entre Santos e Guarujá, três balsas fazem o percurso. Normalmente, nos fins de semana, cinco embarcações são utilizadas.