Ban Ki-moon afirma que Líbia vive 'uma grave crise humana'

BUDAPESTE - O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), Ban Ki-moon, afirmou nesta segunda-feira, 18, que a Líbia vive uma "grave crise humana". Ki-moon está em Budapeste para uma visita oficial.

Ele recordou que "mais de meio milhão de pessoas migraram da Líbia e milhares não têm asseguradas as condições mínimas para viver".

Ki-moon destacou a importância da ajuda humanitária internacional realizada pela Cruz Vermelha, pela Organização da ONU para Agricultura e Alimentação (FAO) e também por alguns governos, como o turco.

O secretário-geral também ressaltou a necessidade da criação de um centro humanitário em Trípoli. Ontem, 17, a enviada especial da ONU, Valerie Amos, firmou um acordo com o governo da Líbia para a prestação de ajuda humanitária na capital do país.

Ki-moon afirmou que a ONU deseja levar esses centros para outras regiões e assegurar que todos que queiram trabalhar na Líbia possam fazê-lo, sejam organizações não governamentais ou agências estatais.

Durante uma coletiva de imprensa, o secretário-geral disse que é muito importante que as autoridades líbias terminem o conflito e coloquem fim ao massacre da população. Ele afirmou também que por isso que o Conselho de Segurança da ONU decidiu tomar várias medidas, dentre elas a exclusão aérea.

Sobre as possíveis soluções da crise na Líbia, Ki-moon acrescentou que atualmente existem três metas: o cessar-fogo, a ampliação do alcance da ajuda humanitária e o diálogo. Moon destacou a importâncias do diálogo "para que se encontre uma solução política para a situação".

Ajuda humanitária

Ban Ki-moon informou a imprensa hoje que a ONU chegou a um acordo com o governo líbio para a prestação de ajuda humanitária. Ele explicou que a ONU fornecerá ajuda humanitária na capital do país, Trípoli.

Ontem o porta-voz do governo líbio Moussa Ibrahim afirmou que o acordo com a ONU prevê também a criação de postos de ajuda humanitária em Misrata, reduto dos rebeldes.

Com AP e Efe