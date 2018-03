Ban Ki-moon chega ao Japão na primeira parada na Ásia

O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, chegou neste sábado ao Japão na primeira etapa de sua viagem de duas semanas à Ásia, que também o levará à China e a seu país natal, a Coréia do Sul. Ban, que se reunirá com o Imperador Akihito e o primeiro-ministro japonês, Yasuo Fukuda, expressou seu desejo de que o Japão defenda a luta contra a mudança climática durante a reunião do Grupo dos Oito (G8, os sete países mais industrializados do mundo e a Rússia), que acontecerá de 7 a 9 de julho em Hokkaido, no norte do país. O secretário-geral da ONU firmou que tem uma "esperança verdadeira" de que os líderes do G8 serão capazes de discutir de maneira profunda a mudança climática. Ban concordou recentemente com uma reforma do Conselho de Segurança da ONU, mas não quis opinar sobre a possibilidade de o Japão obter uma cadeira permanente no organismo. No entanto, encorajou o país a enviar tropas à missão de manutenção da paz do Sudão, uma medida que está sendo estudada pelo Governo japonês.