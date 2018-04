Ban Ki-moon deve viajar hoje ao Haiti O secretário-geral da Organização das Nações Unidas, Ban Ki-moon, viaja hoje ao Haiti para avaliar as necessidades de assistência humanitária. Ban deve se reunir com os funcionários dos principais organismos humanitários que trabalham em solo haitiano e membros da missão de paz da ONU e do governo local. Ele anunciou ontem, de surpresa, a viagem a funcionários haitianos da ONU. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.