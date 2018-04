Ban Ki-moon encontrará autoridades de Rússia e Ucrânia

O porta-voz da ONU, Stephane Dujarric, disse que Ban deixará Nova York na tarde desta quarta-feira (horário local) e se reunirá na quinta-feira com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e outras autoridades do país em Moscou. Na sexta-feira, Ban irá para Kiev para conversar com o presidente e primeiro-ministro do novo governo da Ucrânia.

Dujarric disse que a viagem integra os esforços diplomáticos do secretário-geral "para incentivar todas as partes a resolver a crise atual pacificamente". Ban tem apelado com frequência por uma solução para a crise na Crimeia orientada pelos princípios da Carta da ONU, incluindo soberania, integridade territorial e unidade da Ucrânia. Fonte: Associated Press.